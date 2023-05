Diese Frage sollten ängstliche Eltern stellen, statt "Vorsicht!" über den Spielplatz zu rufen

Die Angst der Eltern auf das Kind übertragen – können wir das verhindern?

Ängste übertragen sich relativ schnell von den Eltern aufs Kind. Schließlich sind Mama und Papa die ersten und wichtigsten Vorbilder. Experten raten trotzdem oder gerade deshalb dazu, mit Ängstlichkeit offen umzugehen. Denn die Kleinen merken ohnehin, wenn etwas nicht stimmt.

Auch Katie möchte ihre "Übervorsicht" nicht auf ihre kleine mutige Tochter übertragen, sodass diese am Ende womöglich ihre eigenen Fähigkeiten anzweifelt. Aber trotzdem ist es der Mutter natürlich wichtig, für Sicherheit zu sorgen. Was also können Eltern kleiner Abenteurer in solchen Momenten tun? Die junge Mama hat für sich eine sehr sinnvolle Fragstellung herausgearbeitet ...

Stellt euch doch mal diese Frage!

"Does your body feel safe?", fragt die junge Amerikanerin ihre Tochter immer dann, wenn sie selbst nervös wird. Also: "Fühlt sich dein Körper sicher?" Wenn die kleine Entdeckerin dann selbstsicher mit "Ja!" antwortet, versucht sie, dieser kindlichen Überzeugung auch zu vertrauen. Eine gewisse Nähe behält sie trotzdem, um "Katastrophen zu vermeiden", wie sie selbst sagt.

Sagt das Mädchen "Nein!", dann sucht die Mama das Gespräch. So kann die Kleine aus ihren Erfahrungen lernen. Vielleicht war dieses Klettergerüst für den jetzigen Zeitpunkt wirklich noch etwas zu hoch. Und Mama ist auch etwas beruhigter – ohne direkt "Stopp, das ist zu gefährlich!" zu rufen.