Dieses eine Wort sollten Eltern öfter benutzen

"... und ..."

"Die Verwendung von 'und' bei unseren Kindern hilft uns, unsere unerschütterliche Liebe und unseren Glauben an sie auszudrücken, selbst wenn es notwendig ist, unsere Missbilligung ihrer Handlungen zu demonstrieren", erklärt die Expertin. Wir können unser Kind also ermutigen, die Matheaufgaben zu erledigen, indem wir sagen: "Du bist ein wirklich guter Schüler und die Hausaufgaben musst du heute auch noch erledigen." Es bedarf kein "aber" und auch kein "trotzdem". Einfach das "und". Denn wir schätzen unsere Kinder so wie sie sind und wir dürfen trotzdem etwas von ihnen verlangen und sie auch an ihre Pflichten erinnern. "Schließlich können unsere Kinder die ärgerlichsten Kreaturen der Welt sein UND wir lieben sie mehr, als wir ausdrücken können, richtig?" erinnert Dr. Koslowitz. "Das eine hebt das andere nicht auf."