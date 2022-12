Die 2 großen Bedürfnisse von Kindern, auf die Eltern immer achten sollten

Das erste Bedürfnis von Kindern: Zugehörigkeit und bedingungslose Liebe

Das erste wichtige Bedürfnis ist das nach Zugehörigkeit und bedingungsloser Liebe von Mama und Papa. Unsere Kinder müssen spüren: "Du gehörst zu uns und du bist genau richtig, so wie du bist." Nicht perfekt – richtig!

Dazu zählt für mich besonders, dass wir für unsere Kinder immer so gut wie möglich präsent sind und uns als Elternteil in die Welt unseres Babys, unseres Kindes oder unseres pubertierenden Teenagers hineinversetzen, um zu verstehen, was es in diesem Moment braucht – ohne damit in Widerspruch zu gehen. Das Baby weint? Okay, dann nehme ich es in den Arm. Das Kleinkind tobt? Okay, dann begleite ich es in seiner Wut und stehe ihm bei, dieses Gefühl kennenzulernen und auszuhalten. Der Teenager ist verzweifelt, weil er oder sie nicht weiß, was er oder sie tun soll? Okay, dann bin ich für mein Kind da in seiner Unsicherheit und höre ihm zu, bis es eine Lösung für sich findet – und verzichte bei all diesen Situationen immer darauf, die Gefühle und Erlebnisse meines Kindes infrage zu stellen.

So erfahren unsere Kinder: Nichts ist falsch an ihnen oder dem, was sie empfinden und durchleben, und wir sind immer für sie da, was auch immer passieren mag.