Erziehung: "Darum ist die weibliche Intuition nicht besser als die des Papas"

Innere Zerrissenheit überwinden

Das Überangebot an Informationen, das Eltern heutzutage zur Verfügung steht, kann dabei Fluch und Segen zugleich sein. "Informationen können natürlich je nach Quelle sehr wertvoll sein. Sie können uns aber in der Summe auch mental überfrachten, in die Irre führen und uns von uns selbst wegziehen. Qualität statt Quantität ist beim Wissensdurst also essenziell", so Karima Stockmann. "Wenn wir die Verbindung zu uns selbst und somit auch zu unserer Intuition stärken, können wir intuitiv wahrnehmen, ob uns bestimmte Artikel, Bücher, Podcasts oder auch Social-Media-Beiträge wirklich guttun, weiter bringen und mit uns in 'Resonanz gehen' oder eben nicht."

Deshalb sei es wichtig, dass Eltern die natürliche Stärke ihrer Intuition reaktivieren. "So können wir wieder öfter auf uns selbst vertrauen - auch dann, wenn fremde Meinungen uns vom Gegenteil überzeugen wollen. Letztlich steckt ja doch kein Experte und keine Expertin dieser Welt in exakt der gleichen Lebenssituation wie wir. Somit kann am Ende auch kein anderer Mensch wissen, welches Verhalten zum Beispiel als Mutter wirklich das 'Beste' für uns selbst und unsere Kinder ist."

Auch Papas können ihr Bauchgefühl trainieren

Aber haben Väter die gleiche Intuition wie Mütter? "Gerd Gigerenzer kommt in seinem Wissenschaftsbuch 'Bauchentscheidungen' zu dem Ergebnis, dass grundsätzlich allen Menschen das Talent zum Intuitivsein innewohnt", sagt Karima Stockmann. "Unsere Intuition ist jedoch nicht rein angeboren. Im Gegenteil, ein sehr viel größerer Anteil unserer intuitiven Weisheit speist sich aus Erfahrungswerten und wird durch regelmäßiges Intuitionstraining gestärkt. Und da Frauen und Männer ihre Intuition oft ganz natürlich in verschiedenen Lebensbereichen trainieren, ist diese dann auch in diesen Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt. Jeder Mensch – unabhängig seines Geschlechts – kann sich also individuell entscheiden, wie und wo er seiner Intuition auf die Sprünge hilft."

Das sind doch gute Nachrichten! Es gibt also keine faulen Ausreden mehr: Wer nicht sowieso schon über eine gute Intuition verfügt, kann sie also jederzeit trainieren.