Aggressionen sind genauso legitim wie andere Emotionen

Gerade negative Gefühle wie Wut und Aggressionen, sei es gegen andere Kinder oder Erwachsene, werden in der Gesellschaft häufig als nicht legitime Emotionen empfunden, die wir an unseren Kindern nicht sehen wollen. Aber gehören sie nicht irgendwie dazu? Zum Leben? Empfinden wir diese nicht auch immer wieder mal? Und wieso wollen wir sie bei unseren Kindern partout vermeiden? Wie sollen sie denn dann lernen, mit diesen umzugehen?

Unverstandener Hilferuf

Jesper Juul sagt: Aggressionen und Wut müssen zugelassen werden, ohne dass das kindliche Verhalten dann von vornherein als "böse" und unartig abgestempelt wird. Jedes aggressive, destruktive Verhalten von Kindern sei nämlich ein Ausrufezeichen, ein meist unverstandener Hilferuf, der eigentlich nichts anderes sagen wolle als "Hallo, existiert dort draußen jemand, der wünscht meine Welt kennenzulernen und versuchen will, das Leben aus meiner Perspektive zu erfahren? Ich fühle mich in der letzten Zeit nicht gut und kann alleine nicht herausfinden, was sich machen lässt."

Kinder müssen die Regulation erst lernen

Wenn Kinder wütend werden, weil etwas zum Beispiel nicht nach ihrem Plan läuft und sie sich missverstanden fühlen, dann löst dies Stress im Gehirn aus und der emotionale Teil des Gehirns übernimmt die Oberhand. Die Stressregulation des Kindes ist überfordert. Wir Erwachsenen haben Strategien, um uns zu beruhigen – Kinder haben diese nicht. Sie benötigen unsere Hilfe.

Kleinkinder haben weder die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels noch empfinden sie Empathie. Wir müssen hinschauen und versuchen zu verstehen, wieso, weshalb und warum. Nur so können wir ihnen in dieser Welt helfen, zurechtzukommen.

