"Weißt du, Mama, auch wenn ich im Moment nur zu Papa will, hab ich dich trotzdem lieb!"

Außerdem macht es total viel Spaß, mit ihm zu toben und zu spielen. Wenn ich im Moment also lieber von Papa getröstet werden will oder es lieber mag, dass er mir die Zähne putzt und mit mir Memory spielt – bleib ganz entspannt. Ich stoße dich nicht weg oder will dich ärgern, ich will mich einfach etwas von dir lösen und mal mehr Zeit mit Papa verbringen. Denn davor warst nur du meine Welt.

Aber bitte ziehe dich nicht zurück und sei auch nicht sauer auf Papa. Er kann nichts dafür. Ich habe dich immer noch genauso lieb wie vorher und brauche dich auch weiterhin! Also sei bitte noch weiterhin für mich da, denn es wird auch wieder Situationen geben, in denen ich nur von dir umarmt werden will, weil du mich in- und auswendig kennst und weil ich mich bei dir absolut sicher fühle.

Und wenn du schlau bist, nutzt du die Zeit, in der ich mit Papa wild herumtobe und machst mal etwas nur für dich. Denn ich weiß auch, dass du deine eigenen Bedürfnisse immer hinter meine stellst. Jetzt darfst du dir aber mal eine Auszeit nehmen und etwas auftanken. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann wieder einen schönen Tag zusammen verbringen – nur du und ich, ohne Papa. Denn das brauche ich genauso sehr!

Ich hab dich lieb.

Deine Tochter