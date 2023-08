Spielen statt schimpfen – Mama berichtet: Unser Leben ist ein Ponyhof!

Butter bei die Fische: Ich kann nicht schimpfen. Ich kann es einfach nicht. Genauso wenig wie ich schreien kann (nicht mal beim Bungeejumping habe ich einen Ton herausgebracht), kann ich auch nicht schimpfen. Es ist nicht so, dass ich es nie versucht hätte. Wenn die Meinung der Dreijährigen mal wieder etwas ZU unkonventionell für den gesellschaftlichen Konsens war und uns Eltern die Ideen für Kompromisse ausgingen, brachte mich ein "Sie macht halt was sie will, weil du nie mit ihr schimpfst" dazu, es noch mal zu versuchen. Geht wirklich nicht. Und ehrlich gesagt, ich will es auch nicht.

Wie wir trotzdem durch den Alltag kommen, angezogen, mit geputzten Zähnen und genug Vitaminen, verrate ich euch hier.

Kleiner Spoiler: Das hier ist kein Patentrezept und Erziehungsexperten schlagen sicher die Hände über dem Kopf zusammen.