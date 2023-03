10 Tipps, wie euer Kind im Haushalt hilft

Haushaltsaufgaben für Kinder: Das raten Erziehungsexperten:

1. Fangt früh mit kleinen Arbeiten an. Schon Zweijährige helfen gerne – natürlich nur mit passenden Aufgaben. Zum Beispiel etwas holen und jemandem etwas geben. Oder einen Löffel auf den Tisch legen. Bei Tätigkeiten, die regelmäßig gemacht werden müssen, lernen Kinder schnell und schaffen nach kurzer Zeit mehr. Mit vier Jahren können sie beispielsweise den Tisch decken und Geschirr zum Abwasch bringen.

2. Seid Vorbild. Wenn Mama und Papa über die tägliche Hausarbeit fluchen, müssen sie sich nicht wundern, wenn die Kinder das abgucken. Lebt vor, dass es auch anders geht. Lästige Pflichten wird man nämlich am schnellsten los, wenn man sie einfach erledigt und sich dann darüber freut.

3. Erwartet nicht zu viel. Werden die Kinder überfordert, verlieren sie die Lust. Wenn ihr euch oft dabei erwischt, dass ihr kopfschüttelnd zuseht, wie langsam und umständlich euer Kind etwas macht und es ihm deshalb wegnehmt ("Hör auf, ich kann das schneller"), dürft ihr euch nicht wundern, wenn euer Kind nicht hilft. Zeigt Geduld. Spätestens wenn die Kleinen euch Jobs abnehmen, hat sich das gelohnt.

4. Macht's euch leicht. Kompliziertes Sortieren und Herumtragen von Dingen, die andere liegen lassen, dauert lange. Gut sind große Kisten (zum Beispiel im Flur), in die im Alltag einfach alles kommt, was herumfliegt. Wer etwas vermisst, muss es selbst suchen. Am Wochenende räumen alle zusammen die Kiste auf, und jeder bringt die eigenen Sachen an den richtigen Platz.

5. Lasst Wünsche wahr werden. Dieser Psychotrick wirkt Wunder. Fragt nicht "Liebes Kind, würdest du mir im Haushalt helfen?", sondern lasst eurem Kleinen nur die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten: "Möchtest du jetzt lieber abtrocknen oder den Müll rausbringen?" Das Kind darf dann das tun, was es sich ausgesucht hat.

6. Bleibt flexibel. Ob Wäschesortieren, Putzen, Haustiereversorgen oder Abwaschen – es gibt beliebte und weniger beliebte Tätigkeiten. Am besten ist es, wenn beides gemischt wird. Auch untereinander darf getauscht werden. Beklagt sich ein Kind ("Ich muss die doofen und meine Schwester die schönen Sachen machen"), kann der Dienst wöchentlich gewechselt werden.

7. Keine Bezahlung für die Pflicht. "Und was kriege ich dafür?" – Wenn Kinder meinen, ihre Mithilfe im Haushalt müsse in Euro ausgezahlt werden, stellt klar, dass Mama und Papa auch nichts dafür bekommen. Die Pflicht bleibt unbezahlt. Über Spezialaufträge, die darüber hinausgehen, kann man verhandeln. Das dürfen auch Geschwister untereinander. Umgekehrt sollten Eltern auch nicht mit Taschengeldentzug strafen, wenn das Zimmer unordentlich ist.

8. Richtig verhandeln. Das Verteilen einzelner Aufgaben sollte nicht mal eben im Vorbeigehen abgewickelt werden und weder zur Strafe noch zur Belohnung dienen. Die Familie trifft sich dafür in aller Ruhe. Die Eltern erklären, dass das Zusammenleben ohne gegenseitige Hilfe nicht funktioniert und dass Absprachen dazu da sind, eingehalten zu werden. Beim Erstellen des Dienstplans dürfen die Kinder mitreden. Anschließend wird alles schriftlich festgehalten. Kein Familienmitglied sollte Zeitdruck oder andere Notlagen nutzen, um sich aus der Verantwortung zu stehlen.

9. Kurz und klar bleiben. Erinnert euer Kind ruhig schnell daran, wenn es seine Aufgaben vernachlässigt, sodass es sich gar nicht erst angewöhnt, die Pflichten auszusitzen. Kontrolliert dann, ob alles erwartungsgemäß erledigt wurde. Später dürft ihr erwarten, dass das ohne Erinnern, Ermahnen und Immer-wieder-neu-Verhandeln von allein klappt. Dafür gibt's dann ein dickes Lob. Konflikte verkürzt man am besten, indem man sie nicht dramatisiert.

10. Umgang mit Drückebergern. Wenn Kinder dauerhaft ihre Haushaltsjobs vernachlässigen, dürfen Eltern das zu Demonstrationszwecken auch mal tun ("Warum sollte ich dich zum Fußball fahren, wenn du den Abwasch einfach stehen lässt?"). Eine solche Maßnahme muss aber die Ausnahme bleiben, damit kein Dauerbrenner daraus wird und die Familienmitglieder nicht abwechselnd schmollen oder sich gegenseitig etwas nachtragen.