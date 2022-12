Und hier noch ein paar Kinderzimmer-Aufräum-Tipps von der Wohnexpertin Constanze Köpp

"Bevor man neu einrichtet, ist es natürlich am besten, das Kinderzimmer einmal ganz zu leeren. Einmal von Grund auf auszumisten", sagt Constanze Köpp. Ausmisten und Platz machen für neue Spielsachen – das kann Kindern auch Spaß machen! Dabei soll das Kind am besten alles einmal in die Hand nehmen, rät sie. Buch für Buch, CD für CD. Ein "Hm, ich weiß nicht" reicht nicht. Das wird aussortiert. Nur ein "Das will ich auf jeden Fall behalten!" kommt zurück in das Regal. Den Rest darf das Kind auf dem Flohmarkt verkaufen und hat Geld für etwas tolles Neues. Oder aber es spendet die Sachen an Kinder, die weniger haben. Auch das kann eine tolle Erfahrung sein.

"Ist alles leer, kann man neu einrichten und gestalten. Mit den Möbeln, die vorher auch da waren. Nur anders. Man kann die Kindermöbel komplett umstellen!" So können Kleiderschränke oder Kommoden auf einmal zu Barrikaden werden, die den Spielbereich, den Schlafbereich und den Arbeitsbereich voneinander trennen. Constanze Köpp sprudelt vor Wohnideen fürs Kinderzimmer. Neue Möbel müssen dabei gar nicht sein. Auch mit den alten kann man ganz neue Räume schaffen.

Damit das Kind auch die Chance hat, alles wegzuräumen, braucht alles seinen Platz. Ein Must-have der Kinderzimmermöbel ist also ein Regal mit vielen Fächern, um den ganzen Kleinkram zu verstauen. Multifunktionale Kisten und Körbe zur Aufbewahrung von Lego, Bauklötzen und Ankleidepuppen erleichtern ebenfalls das Ordnunghalten im Kinderzimmer. Die Deko im Raum ergibt sich dabei von ganz allein: In Wechselrahmen können die Eltern die neusten Kunstwerke des Kindes aufhängen und ganz leicht austauschen, falls das Basteln und Malen mal in einer Massenproduktion ausartet. Hier können auch selbst errungene Urkunden ihren Platz finden und das Selbstbewusstsein der Kinder stärken. "Meist haben die Kinder selbst die tollsten Ideen für ihr eigenes Zimmer", sagt Constanze Köpp. "Also lasst sie einfach mal machen."