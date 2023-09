6 tolle Ideen, um Kinderbilder zu verewigen

Von wegen Kritzelei!

Wir kennen es: Der Nachwuchs produziert bergeweise Bilder. Irgendwann sind es so viele, dass sie in einer Schublade verschwinden oder sogar heimlich entsorgt werden. Schade, denn aus den Kinderzeichnungen lässt sich so viel machen! Wir stellen euch sechs kreative Ideen vor – und vielleicht ist sogar ein Geschenk für die Liebsten dabei ...