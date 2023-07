Tattoos mit Kindernamen: Das sind die schönsten

Kindername mit Illustration als Tattoo

Ein kleines Mädchen mit Teddy an der Hand hält auf diesem Namenstattoo einen roten Herzluftballon, der von einem Kind ausgemalt worden sein könnte. Die Schnur bildet den Namen des Kindes. Das Rot des Herzluftballons findet sich in Form von kleinen Herzchen auf dem Oberteil des Kindes und in seinen Haargummis wieder. Zuckersüß!