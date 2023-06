Dreifachpapa weiß: "Warum ihr euren Kindern Enttäuschungen nicht ersparen dürft"

So geht es weiter, denken die Kinder... Wir hoffen das auch. Doch dann, vermutlich im Kindergarten, spätestens in der Schule, kommen sie – die ersten kleineren Enttäuschungen, die wir nicht abwenden können, die uns genauso treffen wie die Kinder. Vielleicht der Geburtstag, bei dem ALLE eingeladen sind, nur dein Kind nicht. Die erste Niederlage im Sport oder Spiel, weil andere dein Kind eben nicht gewinnen lassen. Tränen, die man trocknen kann. Aber Enttäuschungen bleiben es. Die jedoch wichtig sind, weil ein Kind lernen muss, in seinem Leben damit umzugehen.

Eine der schlimmsten Enttäuschungen für Kinder ist es wohl, wenn die Eltern sich trennen. Denn da gesellt sich zur Erkenntnis, dass Mama und Papa eben doch nicht alles tun, um ihre Kinder glücklich zu machen, auch das Gefühl der Machtlosigkeit, denn die Kinder werden vor vollendete Tatsachen gestellt – da helfen selbst die sonst so erfolgreichen Tränen nicht. Die Entscheidung steht. Eine Situation, die wohl niemand so geplant hat. Die aber sehr oft Realität wird. Leider.

Vor wenigen Tagen im Urlaub: Wir fahren mit einer größeren Gruppe Kindern und Erwachsenen zum Wasserskilaufen. Für fast alle eine Premiere. Und ALLE schaffen das. Selbst das sehr kleine Mädchen – nur mein zwölfjähriger Sohn nicht. Tränen der Enttäuschung. Ich überrede ihn am nächsten Tag zu einem weiteren Versuch – nur er und ich. Und... erneut ein Reinfall.