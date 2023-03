Wie erkenne ich Heuschnupfen bei Kindern?

Hatschi! Das Kind schnupft, die Nase läuft, der Hals kratzt. Schon wieder eine Erkältung? Vielleicht ist es aber nicht der gefühlt hundertste Rotz und Schnief, sondern eine Pollenallergie: "Eltern sollten bei einem Heuschnupfenverdacht genau auf die Symptome achten", sagt Annette Eiden, Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin. "Beim Heuschnupfen bleibt das Nasensekret wasserklar. Außerdem geht es den Kindern nach einer Dusche besser, weil die Pollen vom Körper gewaschen sind", erklärt die Homöopathin aus München. Eine verlässliche Diagnose kann allerdings nur ein Allergietest bei einem Facharzt bringen.

Was die Nase zum Laufen und die Augen zum Tränen bringt, sind winzig kleine Blütenstaubteilchen in der Luft. Sie geraten über die Schleimhäute in den Körper und werden vom Immunsystem fälschlicherweise als "gefährlich" eingestuft. Übereifrig richtet es seine Waffen dagegen und schüttet Abwehrstoffe aus: sogenannte Immun- globulin-E-Antikörper (IgE), die die Produktion des Botenstoffs Histamin ankurbeln. Die Folge: Der Rachen juckt, die Nase läuft oder macht dicht. Dazu kommen Niesattacken, Müdigkeit und rote Augen.