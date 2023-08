Kleine Kinder gleichen mitunter dem Duracell-Häschen aus der Werbung. Gerade am Abend ist es manchmal gar nicht so leicht, die Kleinen zur Ruhe zu bringen. Ein Weg zu mehr Ausgeglichenheit ist nachweislich die Meditation. Aber: Ist das nicht kontraproduktiv, ein unruhiges Kind mit seinem ungestillten Bewegungsdrang still sitzen zu lassen? Nicht, wenn mit Kindern auf eine spielerische Weise meditiert wird, sagen Anando Würzburger und Christopher End, Autoren des Buches "Der kleine Samurai findet seine Mitte" (siehe Buchtipp unten). Es gehe nicht um Strenge und Disziplin – beides könne bei Kindern schnell zur Frustration führen. Stattdessen sei es beim Meditieren mit Kindern wichtig, einen Übergang von der Bewegung in die Stille zu finden. Immer am Kind orientiert, ohne Zwang. "Gerade bei kleineren Kindern geht es darum, flexibel zu sein", betont Familiencoach Christopher End. Zum Beispiel mithilfe eines kleinen Spiels: Die Kinder imitieren Tiere und bewegen sich so im Raum wie das von ihnen gewählte Tier. Ertönt ein Gong, "erfrieren" sie und finden so in die Stille.