Genialer Eltern-Hack: So helfen Knicklichter, wenn euer Kind erbrechen muss

Top-Tipp, wenn Kinder nachts erbrechen müssen

Kennt ihr das auch? Euer Kind muss sich nachts übergeben und ihr könnt gar nicht schnell genug am Bett eures kleinen Lieblings sein, um das Licht anzumachen und den Eimer zu reichen. Larissa empfiehlt etwas super Einfaches und gleichzeitig Geniales! Legt einfach Knicklichter unten in den Eimer oder die Schüssel, vielleicht noch einen durchsichtigen Müllbeutel darüber, und stellt den Eimer ans Bett eures Kindes. Wenn es sich dann in der Nacht erbrechen muss, findet es den Eimer und die Öffnung dank der Lichter viel schneller, sodass hoffentlich nicht so viel daneben geht. Mit Glück spart ihr euch dann das Waschen der Bettwäsche. Probiert es beim nächsten Magen-Darm-Infekt doch einfach mal aus. Danke, Larissa, für diese tolle Idee.