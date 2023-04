Kinderklamotten weiter verschenken

Übrigens scheint es nicht unbedingt vielen Leuten (zumindest in meinem Umfeld) so zu gehen wie mir: Ich hob jahrelang bewusst alles auf, was an Klamotten meines Sohnes noch gut erhalten war. Um sie später meinen Nichten, Neffen und den Kindern meiner Freundin zu schenken. Doch die hatten meistens selbst schon so viel, dass ein Großteil unserer zu klein gewordenen Kleidungsstücke dann doch in der Tauschkiste landete. Da hat sich dann aber auch hoffentlich noch jemand darüber gefreut.