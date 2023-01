Babysachen leihen: “Nein, danke! Mein Keller ist auch voll!”

"Ich bin schwanger": Wie die Platzprobleme anfingen

Als wir verkündeten, dass wir Nachwuchs erwarten, dauerte es nicht mehr lang. Es schien so, als hätten unsere lieben Familienmitglieder und Freunde mit Kids nur darauf gewartet. Klar, in erster Linie, weil sie sich so für uns freuten (und, ja, das taten sie alle). Aber auch, weil sie loslegen wollten. Loslegen mit dem Ausmisten ihrer Keller. Da stapelten sich nämlich schon sämtliche Babyklamotten, Spielzeuge und sonstige Kinderprodukte gen Horizont. Man, habe ich mich gefreut, als ich zum ersten Mal mit vier (!) vollen Ikea-Taschen von einer Freundin nach Hause fuhr. Super, dachte ich. War es auch, natürlich. Und super lieb! Bitte nicht falsch verstehen. Aber: Es sollten noch zig Angebote und Tüten folgen.

Über die Scham, sich keine Dinge (mehr) auszuleihen

Irgendwann war es mir richtig unangenehm, sämtliche Babysachen abzulehnen. Wir wollten Freunden und Familie kein schlechtes Gefühl geben. Oh man, das Ganze hat mich belastet. Aber was sollte ich denn tun: Wir hatten keinen Platz mehr. In unserem Kellerabteil kann man sich sowieso nur einmal um sich selbst drehen. Das war's. Wie sollten wir da jetzt noch 1000 Sachen unterbringen? Ein Ding der Unmöglichkeit.

Wenn Ausgeliehenes in den Keller der Großeltern wandert

Ich habe noch heute das Gefühl, dass niemand sich traut, über dieses Thema zu sprechen. Gerade in Zeiten der Zero-Waste-Bewegung. Es ist ja nicht so, dass wir GAR NICHTS secondhand kaufen. Oder uns nichts ausgeliehen haben. Aber ich mochte es eben, meinem Baby auch etwas Neues zu kaufen. Punkt. Und dafür habe ich mich etwas geschämt. Heute nicht mehr. Es hat mir eben Freude bereitet.

Als ich mich mit einer meiner besten Freundinnen über diese Problematik unterhielt (und zwar ohne Scham), fiel mir wirklich ein Stein vom Herzen. Ihr ging es genauso. Sie hatte den Keller bereits in der Frühschwangerschaft voll mit ausgeliehenen Sachen von Freunden und Familie. Sie traute sich einfach nicht, NEIN zu sagen. Und als ihr eigener Keller dann irgendwann aus allen Nähten platzte, nun, da brachten sie und ihr Mann die restlichen Tüten und Kisten eben zu ihren und seinen Eltern. Wahnsinn. Benutzen wollten sie die Dinge nicht. War schon alles vorhanden. Neu und ungebraucht. Doch sie wollte sich nicht unbeliebt machen und ablehnen.

Will man sich als Mama wirklich ALLES ausleihen?

Spielzeug: Okay. Strickjäckchen: Gerne. Aber Bodys? Sorry, da habe ich schon etwas genauer hingeschaut. Und auch meiner bereits erwähnten Freundin erging es genauso. Wir wollten unseren Babys einfach keine schon ein- bis tausendmal vollgekackten Stoffe überstülpen. No way. Das mag für manche komisch klingen, aber ich würde wetten, dass sich hier auch viele Mamas wiedererkennen. Wir wollen doch auch selbst keine gebrauchten Schlüppis tragen müssen, oder? Da hab ich gerne ein paar Euro in neue Bodys investiert.

Ein bisschen Schmunzeln musste ich übrigens, als mir der Buggy der ersten Tochter als "super in Schuss" und "mega praktisch" angepriesen wurde, ich ablehnte und dieser dann auf dem Sperrmüll landete. Entlarvt!