Top oder Flop? "Ist es uncool, mit dem Grundschulranzen in die weiterführende Schule zu gehen?"

Money, money

So ein Schulrucksack kostet gut und gerne um die 100 Euro – ohne Zubehör. Im Sale kann man Glück haben und auch mal günstigere Modelle finden. Wie so oft greifen Eltern für ihre Kinder also gerne tief in die Tasche. Oder die Großeltern schießen etwas dazu. Auch möglich: Der neue Rucksack-Ranzen ist ein Geburtstagsgeschenk (wenn der Geburtstag im Sommer liegt).

Es sind jetzt keine drei Wochen mehr bis zum Schulstart in der neuen Schule. Bisher haben wir noch keinen weiteren Ranzen gekauft. Und da wir unserem Sohn eigentlich mitgeben wollen, dass man auf sein Herz hören sollte und nicht darauf, was andere sagen, wird er wohl seinen alten Ranzen mit in die neue Schule nehmen ... Und wenn er dann irgendwann doch einen neuen möchte, können wir ja immer noch einen besorgen.