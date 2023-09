Eine Mama erzählt: "Am ersten Schultag meines Kindes fühle ICH mich nicht schulreif"

Die Vorschule ist eine andere Kiste

Mein Sohn scheint damit kein Problem zu haben. Schließlich hat er das letzte Jahr in der Vorschule verbracht und zählt an der Schule jetzt schon zu den "alten Hasen". Für mich war die Vorschule aber noch so halb wie Kindergarten. Man hat die Kids jeden Morgen in die Klasse begleitet und sie mittags oder nachmittags dort wieder abgeholt. Wir standen im regen Austausch mit der Vorschullehrerin und wussten meistens zumindest grob, was unser Sohn tagsüber so macht. Es wurde viel gespielt, gesungen, getobt. Ob das jetzt vorbei ist?

Ernüchterung auf dem Elternabend

Eine Mutter mit größeren Kindern hat mich schon darauf vorbereitet: "Die Lehrer werden keine Zeit haben, dir jeden Tag zu erzählen, wie es deinem Kind ergangen ist." Und: "Das ist alles viel anonymer und unpersönlicher als in der Kita." Na toll. Ich gebe mein Kind also ab und kann nur darauf hoffen, dass es mir selbst erzählt, was in der Schule so los ist?! Woher weiß ich, ob es ihm wirklich gut geht? Mein Sohn verbringt jetzt also jeden Tag mehrere Stunden mit diversen Kindern und Erwachsenen, die mir alle fremd sind?!

Auf dem ersten Elternabend erfahren wir erst mal, was die Kinder jetzt alles alleine machen müssen – und das in einer Schule mit mehr als 500 Kindern: Pausen und Mittagsfreizeit verbringen sie eigenständig und können dabei zwischen mehreren Räumen wie der Holzwerkstatt, der Bücherei, dem Kunstraum, der Turnhalle oder dem Schulhof wählen. Ich frage mich: Brauchen die Kleinen wirklich so viele Angebote? Überfordert sie das nicht? Und zum Mittagessen sollen sie auch alleine gehen. Das findet in der Kantine statt. Okay. Und was, wenn meinem Sohn das Essen nicht schmeckt?

Fragen über Fragen, Zweifel über Zweifel.

Dürfen die Kinder jetzt überhaupt noch toben?

Die Kids verbringen an manchen Tagen rund acht Stunden in der Schule – in der GRUNDschule! Früher war ich immer um 12 Uhr zum Mittagessen zu Hause. Ich frage mich, ob die Kinder überhaupt noch genug rauskommen und sich bewegen. Oder von jetzt an den ganzen Tag nur noch auf ihrem Stuhl sitzen müssen. Das würde doch komplett den natürlichen Bewegungsdrang unserer – eigentlich immer noch kleinen – Kinder übergehen. Und dann müssen sie täglich diesen schweren Ranzen hin- und herschleppen. Kann doch gar nicht gut sein.