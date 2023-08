Das sind die 19 absolut besten ABC-(Lern-)Gedichte zur Einschulung

Gedicht 1: ABC-Merkreim

A, B, C und D,

Heute sah ich eine Fee.

E, F, G, H, I,

so was gab’s noch nie.

J und K und L,

Um sie war alles hell.

M, N, O und P,

Ihr Kleid war weiß wie Schnee.

Q, R, S, T, U,

Sie sprach: "Was wünschest du?"

V und W und X,

Ich sag: "Ich wünsch mir nix!"

Y und Z,

Sie lacht: "Das find' ich nett."

Und war auf einmal weg.