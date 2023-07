Die schönsten Ideen für Glückwünsche zur Einschulung

Glückwünsche zur Einschulung von Oma und Opa

Ich wünsche dir, liebe/lieber ... (Name des Kindes),

dass du dich wohl fühlst in deiner Klasse;

dass du immer nette Lehrerinnen und Lehrer haben wirst;

dass du deine Neugier nicht verlierst und nicht aufhörst, Fragen zu stellen;

dass du neue Freunde findest, mit denen du spielen, lachen und albern sein kannst;

und dass du nie vergisst, wie wichtig du für mich/uns bist!

Herzlichen Glückwunsch zum Schulstart, lieber (Name einfügen)!

Heute beginnt ein neues Kapitel in deinem Leben - der erste Schultag! Wir sind so stolz auf dich und möchten dir von Herzen zu diesem besonderen Ereignis gratulieren. Du hast schon so viel gelernt und nun wirst du noch mehr Wissen und neue Freunde in der Schule finden. Mögen alle deine Träume und Ziele in Erfüllung gehen. Vergiss nicht, dass wir immer da sind, um dich zu unterstützen und dir bei allem zu helfen.

Alles Gute, deine Oma und dein Opa!

Herzlichen Glückwunsch zur Einschulung!

Liebes Schulkind, heute ist ein ganz besonderer Tag für dich! Du startest nun deine aufregende Reise in die Welt des Wissens und der Bildung. Wir sind unheimlich stolz auf dich und wünschen dir von Herzen alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt. Mögest du viele spannende Dinge lernen, neue Freunde finden und jede Menge Spaß haben. Genieße jeden Moment in der Schule und sei immer neugierig auf das, was dir beigebracht wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass du großartige Fortschritte machen wirst. Bleibe immer fröhlich, mutig und behalte dein strahlendes Lächeln.

Alles Liebe, deine Oma und dein Opa!

Alles Gute für deinen Schulstart, liebe/r Name.

Wir wünschen dir viel Spaß in der Schule und beim Lernen. Bleib so neugierig und mutig, wie Du bist.