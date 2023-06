Redaktions-Empfehlung: Mit diesen Büchern kannst du dein Kind auf die Einschulung vorbereiten

Der Schulanfang ist ein wichtiger Meilenstein im Leben unserer Kleinen. Wenn es soweit ist und der erste Schultag bevor steht, kann die Aufregung schon mal steigen. Schließlich können sich die meisten Kinder gar nicht so recht vorstellen, was sie eigentlich in der Schule erwartet. Wir stellen euch deshalb ein paar der schönsten Kinderbücher zum Thema Schule vor, mit denen die Vorfreude auf den Schulbeginn ganz bestimmt steigt. Vielleicht ist auch etwas passendes für euch und eure Kids dabei!