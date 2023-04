Wenn die Flüsse aufwärts fließen

und die Hasen Jäger schießen

und die Mäuse Katzen fressen,

dann erst will ich dich vergessen.

Ein wenig Grütze

unter der Mütze

ist gar viel nütze,

aber ein fröhliches

Herz unter der Weste

das ist das Beste!

Erinnerst du dich auch an diese Sprüche? Poesiealben enthalten mehr als kluge Verse und Reime, bunte Bilder und liebevolle Zeichnungen: In ihnen lassen sich Erinnerungen an liebe Freunde und schöne Kindheitstage verewigen.