Mit diesem Trick klebt der Sand nicht am Körper eures Kindes

Weiteres Hilfsmittel am Strand: Anti-Sand-Sonnencremes

Mama, nicht schon wieder: Eincremen nervt! Ja, irgendwie verständlich. Insbesondere am Strand, wenn am gesamten Körper unzählige Sandkörner kleben. Dennoch ist das Nachcremen unverzichtbar. Spezielle Anti-Sand-Sonnenschutzprodukte sollen da Abhilfe beschaffen. Sie sind nicht fettig und klebrig, sondern eher seidig. Durch diese Textur soll man die Sandkörner nach dem Auftragen einfach abreiben können. Viele Mamas aus unserer Redaktion haben so ein Anti-Sand-Sonnenschutzspray immer in ihrer Beach-Bag.