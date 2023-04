Schatzsuche für lau: Geocaching mit Kindern ist viel cooler als es klingt!

Frische Luft, Bewegung und dabei direkt die neue Gegend erkunden, in die wir im Winter gezogen waren: Nehm’ ich! "Los Kind, wir gehen Schätze suchen!", rief ich also in die Kuscheltierhöll … äh, höhle. Die nötige App konnte ich gar nicht so schnell runterladen, wie das Kind fertig angezogen vor mir stand – wer lässt sich schon eine Schatzsuche entgehen?!

Beim Blick in die App war ich positiv überrascht: Nur wenige hundert Meter von unserer Haustür entfernt sollte sich bereits der erste Schatz (Profis nennen es "Cache") verstecken. Hö? Da fahren wir doch ständig vorbei! Schnell ein wenig Proviant eingepackt (man weiß ja nie), und los ging die wilde Schatzsuche. Doch so konzentriert wir auch in die Baumkronen linsten, unter Steine und hinter Zäune schauten: kein Schatz weit und breit. Im Geiste sah ich mich schon enttäuschte Tränen trocknen, als das Kind freudestrahlend eine kleine Brotdose aus einem Loch im Baum pulte. Unser erster Schatz! Selten war die Freude über ein Stück Papier größer! Wir waren angefixt und schwangen uns wieder auf’s Rad. Noch drei weitere Caches (und einen super Eisladen) fanden wir an diesem Tag.

Schatzsuche "with a view"

Als wir wenige Wochen später in den Urlaub nach Spiekeroog fuhren, gingen wir auch dort auf Schatzsuche. Geocaching mit Aussicht – zwischen Dünen, Strand und Pferdebahn nach Schätzen zu suchen war selbst bei Regen einfach schön. Ein Cache, den wir dort fanden, wird uns besonders lange in Erinnerung bleiben: Ich hatte schon vorher in der App gelesen, dass man eine frankierte und mit seiner Anschrift versehene Postkarte mitbringen sollte. Im Schatz selbst, wieder eine Brotdose, befand sich bereits eine Postkarte. Die tauschten wir gegen unsere, schrieben ein paar Worte drauf und schickten sie ab. Und tatsächlich (ich hatte zugegebenermaßen nicht daran geglaubt): Keine zwei Wochen später hatte meine Tochter Post! Wenn DAS keine einmalige Urlaubserinnerung ist …