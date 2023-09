DAS wünscht sich meine Tochter zum 6. Geburtstag

4. Schminke und Kostüme

Vor ein paar Jahren hatten wir mal eine Verkleidungskiste geschenkt, die wir seitdem regelmäßig ausmisten und um passende Größen ergänzen. Zum sechsten Geburtstag wünscht sich meine Tochter jetzt unbedingt auch einen Schminkkoffer – einen richtigen, mit Lipgloss, Lidschatten und all dem schönen Glitzerkram, der sich furchtbar schlecht von der Haut entfernen lässt. Kleiner Tipp: Nehmt keinen, in dem die Schminke in Einzelteilen herumfliegt. Chaos-Prohylaxe!