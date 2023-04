Die schönsten Kniereiter für Babys und Kinder

Der Klassiker: Hoppe hoppe Reiter

Hoppe, hoppe Reiter,

wenn er fällt, dann schreit er.

Fällt er in den Graben,

fressen ihn die Raben.

Fällt er in den Sumpf,

macht der Reiter plumps!

Knatterkiste

Hier geht ein Karton mit auf Kniereiter-Reise, den das Kind gut festhält. Einmal wird er mit Knöpfen gefüllt, ein anderes Mal mit Erbsen. Solche "Fahrgeräusche" lieben alle Babys.

Knister-knaster-knuss,

wir fahren mit dem Bus!

Er ruckelt und zuckelt,

er rattert und knattert,

er rumpelt und pumpelt.

Der Bus fährt viel zu schnell

– wie dumm –

da kippt die Knatterkiste um!

Wir reiten zur Oma

Und los geht‘s auf eine kleine Reise:

Reit, mein Kleines, reit!

Der Weg ist noch sehr weit!

Wir reiten bis zur Omama.

Omama, die ist nicht da.

Wir reiten bis zum Opapa.

Opapa ist auch nicht da.

Wir reiten nach Amerika zur lieben Tante Erika.

Erika, die ist nicht da.

Ei der Daus!

Reiten wir nach Haus!

Eltern-Schaukel

Das Baby sitzt auf eurem Schoß und spielt das Mäuschen. Wiegt euer Kind zu folgendem Vers sanft hin und her:

Mama/Papa groß und Mäuslein klein

steigen in die Schaukel ein.

Sie schaukeln hin,

sie schaukeln her:

immer munter, rauf und runter.

Aber dann – wie dumm – fallen beide um!

Auf zum Ausritt

Zur Melodie von "Häschen in der Grube":

Alle meine Pferde

reiten aus geschwind,

schnell wie Sturm und Wind.

Springen übern Weidenzaun,

wolln die weite Welt anschaun.

Ri-ra-rums!

Machen alle plumps!

Der Schotterwagen

Schotter fahren, Schotter fahren,

mit dem alten Schotterwagen.

Über kleine feine Steine,

dann die großen, die so stoßen.

Schotter fahren, Schotter fahren,

und zum Schluss wird abgeladen.

Der Esel läuft nicht schnell

Der Esel läuft nicht schnell.

Er kommt kaum von der Stell.

Jetzt bleibt er auch noch stehen,

will gar nicht weiter gehen.

Dooooooch plötzlich fängt er an,

er rennt so schnell er kann,

er macht nen riiiiiiesen Satz,

und plumps liegt er im Matsch.

Kniereiter für den Herbst: Familie Igel

Igel machen Sonntags früh

eine Segelbootpartie!

Und die Kleinen jauchzen froh,

denn das Boot es schaukelt so!

Achtung – spricht Frau Mutter Igel,

denn ihr habt ja keine Flügel.

Wenn ihr dann ins Wasser fallt,

hui – da ist es nass und kalt!

Kniereiter für den Winter: Schlittenfahren

Schlittenfahren, Schlittenfahren,

schau wie schnell wir sind

und mein roter Schal flattert schon im Wind.

Hoch gehts auf den Berg,

dann runter in das Tal.

Und wenn wir wieder oben sind,

dann alles noch einmal.

Schlittenfahren, Schlittenfahren, das macht Spaß – juchee!

Und wer sich nicht festhält, der purzelt in den Schnee.