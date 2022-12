Während dieses Lockdowns verging so mancher Tag, an dem wir Eltern uns schwer konzentrieren mussten, um uns noch an unsere richtigen Namen zu erinnern. Ich mache drei Kreuze, dass wir unser Kind nun wieder an einigen Tagen in die Kita bringen dürfen, wo ihre Freundin mindestens genauso enthusiastisch in die verschiedenen Charaktere aus "Paw Patrol" und "König der Löwen" wechselt.

Wenn zwischen "Mama, du bist Zuma!" und "Jetzt bist du Simba." keine fünf Minuten vergehen, versuche ich mich an den Satz von Prof. Dr. Kaiser aus unserem Artikel "Warum Rollenspiele für Kinder so wichtig sind" zu erinnern: "Kinder nehmen wahr, dass ihr Spiel anerkannt wird und dass sich die Eltern dafür interessieren, womit sie sich beschäftigen." Also Augen zu und durch – es ist, wie so vieles, nur eine Phase.