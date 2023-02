Warum Rollenspiele für Kinder so wichtig sind

Rollenspiel ist soziales Spiel

Drei Jahre ist das typische Alter, in dem Kinder ihre Umgebung als Bühne für eine unendliche Phantasiewelt nutzen, in der sie die Rollen der Eltern, verschiedener Berufe oder von Phantasiegestalten annehmen. Das Rollenspiel ist aber nicht etwas, was plötzlich völlig neu hinzukommt – tatsächlich haben die Kinder sozusagen schon vom Babyalter an darauf hingearbeitet. "In den frühen Spielformen bauen Kinder die Kompetenzen auf, die sie im Rollenspiel brauchen“, erklärt Lena S. Kaiser, Professorin für Kindheitswissenschaften an der Hochschule Emden/Leer: "Im ersten Lebensjahr entdecken sie zunächst ihren eigenen Körper, und bald spielen sie auch mit Objekten. Beim Parallelspiel wird dann sehr interessant, was andere Kinder in der Nähe tun, und schon bei ganz einfachen Bewegungsspielen wie Wegrennen und Fangen lernen Kinder, sich zu verständigen und gemeinsame Regeln aufzustellen.“

Rollenspiel ist soziales Spiel – ohne andere Kinder macht es einfach weniger Spaß. Wie bei Konstruktionsspielen, sind Kinder dabei selten allein, sondern holen sich Verstärkung bei Gleichaltrigen, Geschwistern oder auch den Eltern. Sich miteinander verständigen? Kein Problem: Denn das geht auch ohne Sprache. Wenn dann noch die sprachlichen Kompetenzen hinzukommen, wird es schnell sehr viel komplexer.

Natürlich können zum Rollenspiel auch Herumrasen oder der Bau einer tollen Wohnhöhle gehören, aber so etwas wird immer mehr Mittel zum Zweck – weil diese Aktivitäten eben zur Rolle passen müssen. Verkleiden gehört oft dazu. Ein Kostüm – und sei es auch nur ein zum Umhang ernanntes Handtuch oder ein Haarreif, der zum Krönchen wird – unterstützt es, sich in eine Rolle hineinzuversetzen. Für die Expertin sind Phantasierollen, mit denen sich Kinder in fiktive Welten versetzen, "besondere Entwicklungsmomente und Entwicklungsmotoren“. Denn diese erfundenen Welten zu organisieren und im wahrsten Sinne des Wortes seine eigene Rolle darin zu finden, bietet noch ganz andere Möglichkeiten und Herausforderungen, mit den Dingen zu spielen: "Das geht über die Reproduktion von Alltagswelten hinaus. Wenn Kinder sich eine Wirklichkeit nach eigenen Regeln entwerfen, sind die Rollenskripte sind nicht mehr so klar, als wenn sie einfach 'Familie' spielen. Das heißt, sie entwerfen für ihre Figuren ganz neue Handlungsmuster und stimmen diese untereinander ab.“

Die Kinder erbringen so – ganz nebenbei – ein tolle Transferleistung. Ihre Alltagserfahrungen sind gewissermaßen das Sprungbrett, um Handlungskonzepte in ganz neuen Situationen auszuprobieren: je nach Rolle etwa beim Hofball, beim Großbrand, beim großen Pokalfinale oder beim Füttern des Haustiers... "Ich-Erweiterung“ nennt das etwa der Passauer Psychologieprofessor Hans Mogel – und der Begriff deutet schon den Nutzen an: Man lernt dazu, man vergrößert seine Reichweite.