4 Spiele, die Mama noch mitspielen kann, wenn sie eigentlich zu müde für ALLES ist

Die Nacht war mal wieder viel zu kurz. Wie herrlich wäre jetzt ein Mittagsschläfchen. Ist doch schließlich Sonntag! Nur schade, dass das dein dreijähriges Kind so gar nicht interessiert. Mittagsschlaf?!? Ist doch was für Babys!!! "Ich will jetzt spielen, Mama. MIT DIR!"