Nachhaltig basteln mit Kindern: DIY-Ideen für jede Saison

Nachhaltig basteln mit Kindern: Worauf kommt es an?

Muss ich beim nachhaltigen Basteln Abstriche machen? Nein, ganz im Gegenteil. Die Kinder finden es umso spannender, mit Materialien aus der Natur umzugehen. Denn: Hinter jedem Stock und jedem Stein steckt immerhin auch eine interessante Geschichte. Und die macht das Endergebnis umso besonderer. Es gibt eigentlich nichts, was sich nicht auch aus natürlichen Fundstücken zaubern lässt. Und was das Beste daran ist? Der Basteltag beginnt mit einem schönen Ausflug in die Natur. Viele Familien legen sich auch einfach einen kleinen Vorrat an Nüssen, Samen, getrockneten Blättern und Blüten, Steinen, Muscheln etc. an. Dann kann man zum Basteln oder Dekorieren immer auf diese "Natur-Schatzkiste" zurückgreifen.

Einfach nachhaltig basteln mit Kindern – die Grundsätze

Naturmaterialien nutzen : Blätter, Blüten, Steine, Beeren – jede Jahreszeit hat ihre Schätze. Material aus der Natur ist wandelbar und universell einsetzbar.

: Blätter, Blüten, Steine, Beeren – jede Jahreszeit hat ihre Schätze. Material aus der Natur ist wandelbar und universell einsetzbar. Weniger ist mehr : Gerne mal improvisieren und der Kreativität freien Lauf lassen – das macht Klein und Groß mehr Spaß als die perfekte, umfassende Ausstattung.

: Gerne mal improvisieren und der Kreativität freien Lauf lassen – das macht Klein und Groß mehr Spaß als die perfekte, umfassende Ausstattung. Upcycling: Ihr müsst Bastelmaterial nicht immer wieder neu kaufen. Lieber Geld sparen und wertvolle Rohstoffe einfach wiederverwenden.

Nachhaltig basteln: Kinder lieben Bastelideen für den Frühling

Alles blüht. Alles sprießt. Es ist Frühling. Beim nachhaltigen Basteln mit Kindern lässt sich dieser gekonnt einfangen. Kunterbuntes Material gibt es jetzt wieder genug. Extra-Tipp: Die Ergebnisse lassen sich auch prima an Oma oder Opa zu Ostern verschenken.

Nachhaltige DIY-Ideen: Spannende Samenbomben

Kunterbunte Blumen und summende Bienen gehören einfach zum Frühling. Doch Bienen und andere Insekten haben es heute aufgrund von Monokultur-Wüsten oder mit Beton verschlossenen Flächen schwer, Nahrung zu finden. Da können selbst gebastelte Samenbomben helfen. Das Basteln bringt auch Kindern richtig Spaß. Immerhin sind die Kleinen wahre Meister im Herstellen von Baggermatsch. Die DIY-Samenbomben entstehen natürlich aus heimischem und samenfestem Saatgut. Das Beste daran: Das Ende der Bastelei ist quasi erst der Anfang vom Projekt. Denn dann geht es ans Beobachten. Wie schnell wohl etwas sprießt?

Was brauche ich dafür?

große Schüssel

2 Teile Blumenerde (torffrei)

1 Teil Tonerde (auch Heilerde aus dem Drogeriemarkt funktioniert)

Wasser

samenfeste, einheimische Blumensamen (z. B. aus einer ökologischen Gärtnerei oder fertig bei Amazon)

So geht's:

Schritt: Die Zutaten in einer großen Schüssel vermischen. Die verwendete Erde soll als Nahrung für den Keimling dienen und die Tonerde soll alles gut zusammenhalten. Zunächst nur wenig Wasser hinzufügen, sonst beginnen die Samen schon mit dem Keimen. Ein Schuss Wasser sollte in der Regel genügen. Am Ende soll eine knetfähige, nicht zu flüssige Masse entstehen, die sich gut verformen lässt. Schritt: Jetzt dürfen die Kinder endlich die Erde ordentlich durchmatschen und walnussgroße Kugeln formen. Sollten die Kugeln nicht richtig zusammenkleben, einfach noch ein wenig Tonerde hinzufügen. Schritt: Mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Schritt: In einem kleinen Stoffsäckchen sammeln. Schritt: Nun die Samenbomben abwerfen – aber wo genau? Lieber nicht auf Privatgrund, es sei denn, es handelt sich um euren eigenen Garten. Aber auch im öffentlichen Raum findet ihr sicherlich ein schönes Plätzchen, das sich durch ein paar hübsche Frühlingsblumen noch verschönern lässt.

Die Seedbombs lassen sich auch prima verschenken: