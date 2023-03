Betteln, tricksen, bestechen: Die 8 schlimmsten Sätze, die Eltern beim Essen sagen

Diese Sätze haben am Esstisch nichts zu suchen:

1. "Ein Löffel für Oma …"

Den Kindern mit Tricks und Bestechungen doch noch ein paar Löffel Karotte unterzujubeln, mag zwar auf den ersten Blick verführerisch wirken, ist jedoch auf lange Sicht kontraproduktiv: Dadurch verlernen Kinder, auf ihr eigenes Hungergefühl zu achten. Besser: Das Kind ermutigen, einfach mal am Essen zu riechen. Viele kommen so auf den Geschmack, doch einen Bissen probieren zu wollen.

2. "Wenn du nicht aufisst, scheint morgen nicht die Sonne."

Drohungen haben am Esstisch nichts zu suchen. Wenn unsere Kinder nur essen, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen, verlernen sie, auf ihr eigenes Hungergefühl zu achten. Später im Leben kann Übergewicht die Folge sein.

3. "Woanders verhungern Kinder."

Hinter diesem Satz steckt nichts anderes als der Wunsch nach Dankbarkeit. Frei nach dem Motto: "Ich habe für dich mühevoll gekocht und jetzt willst du nichts davon essen." Dabei gilt: Unsere Kinder schulden uns gar nichts. Klar, sie sollen lernen, was für ein Privileg ist es, immer genug auf dem Teller zu haben. Aber dabei hilft es nicht, wenn wir Eltern beleidigte Leberwurst spielen, wenn sie unser Essen verschmähen. Diese Erkenntnis kommt schon ganz von allein, wenn wir ihnen mit gutem Beispiel vorangehen.

4. "Mit Essen spielt man nicht."

Zugegeben: Manchmal braucht man starke Nerven, wenn vor allem Babys oder Kleinkinder beherzt mit beiden Händen in den Kartoffelbrei greifen und ihn so richtig schön durchkneten. Doch genau das ist wichtig für ihre Entwicklung. Kinder müssen Essen mit allen Sinnen spüren dürfen. Und auch größere Kinder dürfen durchaus Spaß mit dem Essen haben. Denn auch das Auge und die Fantasie essen mit.

5. "Zur Belohnung bekommst du danach was Süßes."

Essen sollte keine Arbeit sein, sondern Genuss und Freude. Mit diesem Satz implizieren Eltern aber, dass Essen ein notwendiges Übel ist, um endlich zum heißersehnten Dessert übergehen zu können. Verinnerlichen Kinder diese Haltung, kann es sein, dass sie später zu Süßigkeiten greifen, um sich zu belohnen.

6. "Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt."

Ein Glaubenssatz, den viele von uns noch aus ihrer Kindheit mit sich herumschleppen. Dabei sollte man wissen: Kinder sind nicht verzogen, wenn sie Lebensmittel ablehnen oder zu scheinbar unpassenden Zeiten essen möchten. Ihr innerer Ernährungskompass weiß meistens genau, was sie gerade für ihre Entwicklung brauchen. Auf dieses Gespür unserer Kinder sollten wir vertrauen. Wenn Eltern die Entscheidungen akzeptieren, unterstützen sie ihre Kinder dabei, ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu entwickeln.

7. "Beim Essen wird nicht geredet."

Doch, und zwar bitte so viel wie möglich! Gemeinsame Mahlzeit stärken das Selbstwertgefühl des Kindes, und dazu gehört auch ein lebendiger Austausch am Esstisch.

8. "Du brauchst Vitamine, damit du groß und stark wirst."

Das mag ja an sich richtig sein, aber für Kinder ist das Thema gesunde Ernährung viel zu abstrakt und komplex, als dass sie etwas damit anfangen können. Außerdem gibt es oft eine innere Logik, wenn Kinder gerade so gar keinen Appetit auf Rosenkohl oder Brokkoli haben: Wahrscheinlich brauchen sie in dieser Phase die entsprechenden Nährstoffe einfach nicht. Einfach immer wieder anbieten, irgendwann haben sie womöglich plötzlich richtig Heißhunger auf das ehemals verhasste Lebensmittel.