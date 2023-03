Gesunde Ernährung für Kinder – einfache Tipps

"Mag ich nicht!", sagen Kinder immer gerne, wenn neue Dinge auf den Tisch kommen. "Wichtig ist, dass man die Kinder immer wieder zum Probieren motiviert. Es braucht bis zu zehnmal, bis ein Kind etwas Neues gerne isst", sagt Dr. Andrea Lambeck. Wenn der Sohn oder die Tochter eine Speise ablehnt, sollten die Eltern sie nicht vom Speiseplan streichen, sondern sie in zwei Wochen noch einmal – am besten anders zubereitet – anbieten. Irgendwann nehmen die Kinder den Geschmack als "bekannt" wahr – und mögen ihn plötzlich. So erweitern Eltern nach und nach den Geschmackshorizont ihres Nachwuchses. Tipp: Gemüse in die Lieblingsspeise schummeln, zum Beispiel Möhren geraspelt oder püriert in Frikadellen- und Zucchini in Kartoffelpufferteig. Bei Fans von Burger, Pommes und Pizza kann Mama mit Hamburgern aus Vollkornbrötchen mit Rohkost oder Gemüsepizza punkten.