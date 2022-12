Salzvergiftung: Schon ein Teelöffel kann lebensbedrohlich sein, vor allem für Kinder!

Was passiert bei einer Salzvergiftung?

Bereits ein Teelöffel Salz (ca. 5 Gramm) können sich bei einem Kleinkind lebensbedrohlich auswirken. Was dann im Körper passiert? "Wenn Kinder zu viel Salz zu sich nehmen, können Blutungen im Kopf und Schwellungen im Gehirn auftreten", warnt Dr. Sascha Meyer, Leiter der Giftzentrale am Uniklinikum des Saarlandes in Homburg, gegenüber dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Und diese können im schlimmsten Fall tödlich enden. Das übermäßige Salz gelangt ins Blut und bindet dort dann das Wasser. Der Körper will ausgleichen und lässt durch die Zellen Wasser in den Blutkreislauf strömen. Die Folge: massive Fehlfunktionen.

Die Symptome einer Salzvergiftung:

Erbrechen

Herzrasen

Schläfrigkeit

Treten diese Zeichen auf, sollte schnellstmöglich ein Kinderarzt aufgesucht werden. Im Notfall, zum Beispiel wenn das Kind nicht mehr ansprechbar ist, bitte direkt in die Notaufnahme fahren bzw. einen Notarzt rufen. In der Zwischenzeit sollte dem Kind aber nicht unkontrolliert Wasser zugeführt werden, da man meist nicht genau rekonstruieren kann, wie viel Salz das Kind tatsächlich zu sich genommen hat. Mit einer kontinuierlichen Wasserzugabe sollten man auf die Experten in der Krankenhaus bzw. Notarztwagen warten.