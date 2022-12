Achtung: Diese 7 Kinderlebensmittel sind ungesund!

Nicht alle Kinderlebensmittel sind für Kinder geeignet

In der Foodwatch-Marktstudie wurden 283 Lebensmittel unter die Lupe genommen, die an Kinder beworben werden. Das Ergebnis ist ziemlich erschreckend – denn, 85 Prozent dieser Lebensmittel stellen sich als ungesund heraus! Die Bemessungsgrundlage dafür richtet sich nach den Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die häufigsten Ursachen dafür, dass die Lebensmittel durchfallen, sind zu viel Zucker, Salz oder Fett.

Dazu kommt, dass das Robert Koch-Institut in einem Bericht mitteilt, dass bereits jedes fünfte Kind (zwischen 11 und 13 Jahren) an starkem Übergewicht leidet, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Und diese Entwicklung ist kein Zufall ...