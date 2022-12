Mit diesem Spielzeug haben Eltern jahrelang Ruhe ...

"Als meine Zwillinge Elli und Theo sich 'Kapla' wünschten, war ich zunächst ziemlich skeptisch", berichtet Kollegin Claudia. "Erstens waren sie bereits sechs Jahre alt und schon in der ersten Klasse: Was sollten sie da bitte noch mit so ein paar lahmen Bauklötzen? Zweitens verschluckte ich mich unweigerlich, als ich verstand, dass diese Holz-Steinchen ein kleines Vermögen kosten: Für 200 Kapla-Teile fallen bereits 55,99 Euro an. Dieses Paket aber, so warnten mich Mamas im Umfeld, reiche auf keinen Fall, die 1000er Packung müsste es schon sein. Haken: Hier sind dann gleich 230 Euro fällig. Das Christkind bekam glücklicherweise einen Zuschuss von Oma und Opa und ließ sich drauf ein, lieferte an Heiligabend zu der 1000er-Box sogar noch 100 farbige Steine (für weitere 50 Euro!) dazu, weil ihm die holz-farbene Grundausstattung offenbar zu langweilig erschien.

Und was soll ich sagen: Kaum ein Spielzeug wird seitdem so regelmäßig und lange bespielt wie die kleinen Kapla-Klötze. In diesem Sommer kommen unsere Kinder bereits in die dritte Klasse – und noch immer lieben sie es, mit ihren Freunden, zu zweit oder auch alleine ganze Kapla-Städte zu erschaffen. Playmobil-Figuren und alte Spielzeugautos werden eingespannt, es entstehen die tollsten Häuser und Garagen. Was mir vorher nicht klar war: Die Steine sind so gleichmäßig gefertigt und extrem leicht, sodass die selbst kreierten Bauwerke (die die Kreativität herrlich fördern, weil in den seltensten Fällen etwas nach Anleitung gebaut wird) teils bis zur Wohnzimmerdecke reichen (und selbst beim Umfallen keine Kratzer ins Parkett kloppen). Ein totales Highlight ist das Spiel-Ende: Denn immer, wenn es ans Aufräumen geht, dürfen die Kids die Türme nicht nurmit Karacho zerstören, sondern auch Slow-Motion-Videos mit meinem iPhone drehen. Ich bin gespannt, wie lange die Kids Kapla noch attraktiv finden. Klar ist: Auf diese Idee hätten das Christkind und ich auch mal früher kommen können! Denn auch mit 3, 4 oder 5 Jahren hätten die Zwillis die (überhaupt gar nicht!) 'lahmen' Bauklötze sicher super gefunden."

Der Trecker, der meinem Sohn die Welt bedeutet