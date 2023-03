Für euch getestet: Die Shakes von Sheko

Seit Jahresanfang bin ich als selbstständige Fitness-Trainerin tätig. Gerade wenn ich abends Kurse gebe, ist ein Shake eine tolle Möglichkeit eine Mahlzeit zu ersetzen – auch vor den Kursen früh am Morgen. Obwohl ich nichts esse, setze ich mich mit dem Shake an den Tisch zu meinen Kindern und wir "essen" eben doch gemeinsam. In der Vergangenheit habe ich schon zahlreiche verschiedene Hersteller von Shakes ausprobiert, mit sehr durchwachsenen Resultaten. Der Produkttest kam da gerade zur rechten Zeit. Der mitgelieferte Shaker ist nicht besonders hochwertig, tut aber seinen Dienst. Die Zubereitung der Shakes ist unkompliziert, das Pulver hat sich bei allen Geschmacksrichtungen super aufgelöst, es gab keine Klumpen. Klumpen habe ich bei anderen Marken bereits erlebt und war daher schon mal sehr positiv überrascht. Die Geschmackssorten sind sehr abwechslungsreich. Besonders toll finde ich, dass die Shakes nicht künstlich schmecken. Sie sind erfrischend lecker und ich finde auch die Konsistenz sehr angenehm – nicht zu dick und nicht zu dünnflüssig. Besonders toll ist aber die Tatsache, dass ich nach den Shakes tatsächlich satt war. Ich hatte kein Völlegefühl, aber auch nicht nach kurzer Zeit wieder Hunger. Die Sheko Shakemahlzeiten haben mich positiv überrascht und diese werden in Zukunft ein fester Bestandteil meines Ernährungsplanes sein! Uneingeschränkte Weiterempfehlung!



Bewertung: 5 von 5 Sterne