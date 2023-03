Woom-Fahrräder: Spring-Bundle mit toller Ermäßigung

Neues Woom-Modell: Mit automatischer Schaltung und zwei Gängen

16. November 2022: Woom-Fahrräder sind bei den meisten Minis da draußen heiß begehrt – ultra-leicht, ergonomisch ausgefeilt und mit einem Spaß-Faktor hoch zehn. Jetzt kommt der Hersteller wieder mit einer Verbesserung um die Ecke. Und die soll einfach "magisch" sein!

Die Rede ist vom neuen "woom Original 3 Automagic". Dieses Modell bietet nun nämlich als 16-Zoll-Kinderrad – zusätzlich zu allen Besonderheiten und Sicherheitsmerkmalen des "woom Original 3" – auch eine automatische Schaltung mit zwei Gängen. Für rasante Fahrten: Die Automatik-Schaltung befindet sich in der Hinterradnabe. Fährt euer Kind ca. 11 km/h schnell, so wechselt sie vollkommen automatisch den Gang. Manuelles Schalten? Nicht nötig – und für Kinder in diesem Alter eh noch zu komplex. So können die Kids sich völlig aufs Radfahren konzentrieren. Keine Angst, trotz Gangschaltung ist das Bike mit 6,1 Kilo immer noch superleicht und easy im Handling. Das "Zauberrad" eignet sich für Kids zwischen 4 und 6 Jahren und ist in den üblichen Woom-Farben erhältlich: woom red, woom green, sky blue, purple haze, sunny yellow.

Hier könnt ihr euch das lustige Kampagnenvideo anschauen und einen ersten Eindruck gewinnen …