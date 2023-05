Clever auswählen: So findest du den idealen Kinderkopfhörer

Was unterscheidet Kinderkopfhörer von Kopfhörern für Erwachsene?

Der Unterschied zwischen Kinderkopfhörer und Kopfhörern für Erwachsene liegt zunächst einmal in der Größe und im Gewicht. Kopfhörer für Kinder sind kleiner und häufig deutlich leichter. Auch sind Modelle für Kinder nicht selten besser gepolstert. Ein weiterer Unterschied ist, dass Kinderkopfhörer oft mit einer Lautstärkebegrenzung ausgestattet sind, um die Ohren der Kleinen zu schützen.

Was zeichnet Kinderkopfhörer sonst noch aus?

Kinderkopfhörer bieten in der Regel die optimale Balance zwischen einem angemessenen Lautstärkepegel und unterhaltsamen Klangqualität. Sie sind leicht, haben ein weiches Ohrpolster, das sich an den Kopf des Kindes anschmiegt und sind in vielen verschiedenen, kindgerechten Farben und Designs erhältlich. Bei manchen Kopfhörern können Kinder in Hinblick aufs Design sogar selbst Hand anlegen und sie verschönern.

Sind Kopfhörer für Kinder gefährlich?

Diese Frage beschäftigt viele Eltern, die sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder bei der Verwendung von Kopfhörern machen. Tatsächlich gibt es einige Risiken, die mit der Verwendung von Kopfhörern verbunden sein können.

Die Lautstärkebegrenzung: Wie notwendig ist sie?

Eine zu hohe Lautstärke das Gehör schädigen. Gerade bei Kindern ist das Gehör noch empfindlicher als bei Erwachsenen und daher sollten sie nicht zu lange und nicht zu laut Musik hören. Es empfiehlt sich, Kopfhörer mit einer Lautstärkebegrenzung zu wählen oder diese selbst einzustellen.