Komfortabel und robust: Das ist bei einer Kraxe wichtig

Welche Arten von Kraxen gibt es?

Wander-Rückentragen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Designs. Die einfachste Art ist die Softtrage. Sie ähnelt einem Rucksack mit einer Schlaufe für das Kind. Die Kraxe wird an der Hüfte getragen und hat meistens einen Rahmen aus Kunststoff oder Metall, an dem die Gurte befestigt sind.

Hochwertigere Kraxen sind etwas teurer, dafür aber auch komfortabler in Sachen Ausstattung. Sie besitzen meist einen Federrahmen und gepolsterte Gurte. Auch die Rückenplatte ist gepolstert und bietet so mehr Komfort für dich und dein Kind. Zusätzlich sind viele Deluxe-Kraxen mit einem Sonnenschutz und einer Regenhülle ausgestattet. So bist du für alle Wetterlagen gerüstet.

Die Wahl der richtigen Kraxe hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Alter und dem Gewicht deines Kindes, aber auch von deinen eigenen Vorlieben. Willst du lieber eine leichte und weniger komfortable oder eine etwas schwerere aber voll ausgestattet Kraxe? Eine mit oder ohne Rahmen? Mit oder ohne Federung?