Kleine Stillkissen: Praktische Helferlein für entspannte Momente mit eurem Baby

Der Theraline Plüschmond ist ein kleines Stillkissen in Form eines Mondes, das aus weichem Plüschmaterial besteht. Es ist mit Mikroperlen gefüllt und bietet eine bequeme Unterstützung beim Stillen. Es ist zusätzlich geruchs- und schadstofffrei und kann vor dir auch als Nackenkissen oder Schwangerschaftskissen für deinen Babybauch benutzt werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für das beliebte Theraline Original und das Theraline Yinnie.

Hohlfasern aus Polyester

Polyester-Hohlfasern sind ein Füllmaterial, das von vielen Müttern und Kindern wegen seiner Weichheit und angenehmen Haptik geschätzt wird. Im Gegensatz zu anderen Füllmaterialien ist die Füllung geräuschlos und geruchsneutral, jedoch nicht so stabil.

Die Materialzusammensetzung und Beschaffenheit der Hohlfasern sorgt dafür, dass sie keinen geeigneten Lebensraum für Milben bilden, was die Kissen hygienisch macht. Allerdings sollten Kissen mit Hohlfaserfüllung nicht so heiß gewaschen werden wie Kissen mit EPS-Füllung, da sie sonst beschädigt werden können.

Dinkelspreu

Dinkelspelz ist eine häufig verwendete Füllung für Stillkissen. Das reine Naturprodukt hat den Vorteil, dass es frei von Schadstoffen ist und eine sehr hohe Formstabilität aufweist. So wird dein Kind auch bei zunehmendem Gewicht sicher und bequem vom Kissen gestützt.

Allerdings gibt es auch einige Nachteile bei einer Dinkelspelz-Füllung. Im Gegensatz zu anderen Füllmaterialien kann Dinkelspelz nicht gewaschen werden und muss bei Bedarf komplett ausgetauscht werden. Zudem nimmt Dinkelspelz Feuchtigkeit und Gerüche schnell auf, was bei feuchter Füllung zu Schimmelbildung führen kann.

Trotz dieser Nachteile bleibt Dinkelspelz eine beliebte Wahl als Füllmaterial für Stillkissen aufgrund seiner natürlichen und formstabilen Eigenschaften. Wenn du jedoch auf eine hygienische Füllung achten oder das Kissen häufig waschen möchtest, solltest du dich für eine andere Füllung entscheiden.

Baumwollflocken

Einige Stillkissen sind mit Baumwollflocken gefüllt, was eine natürliche und atmungsaktive Wahl darstellt. Allerdings ist das Material auch sehr weich und bietet daher keine gute Stützwirkung. Kissen mit Baumwollfüllung sind zwar bequem, aber möglicherweise nicht die beste Wahl, wenn du eine starke Unterstützung wünschst.

Das Innenkissen kann in der Regel in der Maschine gewaschen werden, sollte aber immer gut aufgeschüttelt werden, um ein Verklumpen der Füllung zu vermeiden. Baumwolle nimmt schnell Gerüche an, daher ist regelmäßiges Waschen empfehlenswert, um das Kissen frisch und hygienisch zu halten.

Gibt es einen Test zu kleinen Stillkissen von Stiftung Warentest?

Von Stiftung Warentest gibt es leider keinen Test zu kleinen Stillkissen. Tatsächlich hat Öko-Test im Jahr 2018 aber Stillkissen im Allgemeinen getestet und zwölf Modelle untersucht. Mehr als die Hälfte der getesteten Kissen wurde als empfehlenswert eingestuft. Es wurden aber nicht nur kleine Modelle angesehen. Den Test kannst du dir hier ansehen.