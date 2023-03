Geburtskliniken

Doch was sind eigentlich "Babyfreundliche Krankenhäuser" und warum brauchen wir ein Gütesiegel? Man sollte es kaum glauben in unserer auf Perfektion gepolten Gesellschaft, aber immer wieder klagen Mütter, dass sie sich während und vor allem nach der Geburt ihres Babys in der Klinik emotional schlecht behandelt gefühlt haben. Oft muss wegen des Personalmangels alles schnell gehen. Keine Zeit, Fragen zu beantworten, beim ersten Stillen Hilfestellung zu leisten oder die zeitliche Routine einmal zu unterbrechen. Gerade beim ersten Baby brauchen Mütter, die vielleicht noch unsicher sind und keine Erfahrung haben, Schonraum, Zeit, Verständnis und Geduld.