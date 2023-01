Diese Geburtsrekorde sind einfach unglaublich

Drillinge mit dem größten Abstand zwischen den Geburten

Ganze fünfeinhalb Tage liegen zwischen den Geburten von Cian und seinen Geschwistern Declan und Rowan in Burlington (USA). OBWOHL die drei Drillinge sind. Der Erstgeborene kam am 28. Dezember 2019 um 10:40 Uhr zur Welt, seine Brüder Declan und Rowan kamen am 2. Januar 2020 um 23:11 Uhr bzw. 23:14 Uhr. Damit wurden die Drillinge nicht nur NICHT am selben Tag, sondern auch NICHT im gleichen Jahr und NICHT MAL im gleichen Jahrzehnt geboren.

Die Mutter mit den meisten Geburten

16 Zwillingspärchen, sieben mal Drillinge und vier mal Vierlinge – kurz durchgerechnet 69 Kinder (!) bei 27 Geburten soll die erste Frau von Feodor Vassilyev angeblich zwischen 1725 und 1765, also innerhalb von 40 Jahren geboren haben. Nur zwei der Kinder sollen nicht überlebt haben. Zumindest stehe es so in Aufzeichnungen eines Klosters bei Moskau. Den Namen oder nähere Informationen zu der Frau festzuhalten, auf die Idee kam aber anscheinend niemand ...