Blähungen in der Schwangerschaft: Peinlich, aber völlig normal!

Zu Beginn einer Schwangerschaft kann es in vielen Fällen zu Blähungen kommen. Oftmals sind die Blähungen sehr schmerzhaft und unangenehm zugleich. Vermehrt liegt die Ursache für Blähungen in der Schwangerschaft an dem veränderten Hormonhaushalt, welcher den Anstieg des Progesteronspiegels mit sich bringt. Die Wirkung dieses Anstiegs spiegelt sich darin wieder, dass die Muskulatur der inneren Organe beruhigt wird und dadurch auch den Darm in seiner Tätigkeit verlangsamt arbeiten lässt. Die Gasbildung im Darminneren erhöht sich, kann jedoch nicht entweichen, was zu starken Blähungen führt.