Mit dem Baby im Bauch reden: Ist das sinnvoll?

Hörst du mich?

Höre Musik. Untersuchungen zeigen, dass Ungeborene Musik mögen. Sanfte Klänge kommen besonders gut an, zum Beispiel auch die Melodien einer Spieluhr. Bei Trommelwirbel, Paukenschlägen und hartem Rock reagieren die Kleinen eher gestresst, das zeigt ihr heftiges Strampeln. Babys erinnern sich sogar an Stücke, die sie in Mamas Bauch regelmäßig hörten. Wenn du allein oder mit deinem Partner Musik hörst und dich in wohliger Atmosphäre ausruhst, hat also auch dein Kind schon etwas von dem gemeinsamen Erlebnis.

Schaukeln und wiegen

Wenn du spazieren gehst, schwingt das Kind in deinem Bauch bei jedem Schritt sanft hin und her. Ob sie tanzen, sich bei der Hausarbeit bücken oder in einer Hängematte schaukeln – auf dein Baby wirken alle diese Bewegungsreize entwicklungsfördernd. Die Reifung seines Gehirns wird positiv beeinflusst. Besonders schön ist es, wenn du dein Kleines gemeinsam mit deinem Partner wiegst: Er kann deinen Bauch mit den Händen umfangen und ihr schwingt gemeinsam sanft hin und her.

Schicke wortlose Botschaften. Für werdende Mütter ist es eine sehr innige Erfahrung, sich ihrem Kind in liebevollen Gedanken ganz zuzuwenden. So bestätigst du deinem Baby, dass du es liebst - und das kann es schon jetzt spüren.