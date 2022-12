Was passiert eigentlich bei der Schwangerschaftsvorsorge?

Schwangerschaftsvorsorge: Wie oft finden Untersuchungen statt?

Das zeitliche Intervall der Vorsorgeuntersuchungen ändert sich im Verlauf der Schwangerschaft. Wenn die Schwangerschaft normal und ohne Probleme verläuft, finden bis zur 30. Schwangerschaftswoche die Vorsorgeuntersuchungen in einem zeitlichen Abstand von vier Wochen statt. Ab der 30. Schwangerschaftswoche sind die Kontrolltermine alle zwei Wochen. Sobald du den errechneten Termin überschreitest, musst du jeden zweiten Tag zu einer Kontrolluntersuchung. Die findet dann unter der Woche in der Praxis beim Gynäkologen oder auch bei der Hebamme statt. Am Wochenende gehst du für diese Kontrolltermine ins Krankenhaus deiner Wahl.

Mutterschaftsrichtlinien, IGeL-Leistungen und Pränataldiagnostik

Es gibt Mutterschaftsrichtlinien, die festlegen, welche Untersuchungen in der Schwangerschaft von den Krankenkassen bezahlt und den Ärzten empfohlen werden. Diese finden sich auch alle im Mutterpass wieder. Es gibt zudem sogenannte IGeL-Leistungen. Diese Untersuchungen werden in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen. Sie beinhalten unter anderem auch Pränataldiagnostik wie zum Beispiel die Nackenfaltenmessung sowie einige Blutuntersuchungen. Ob diese Untersuchungen für dich persönlich Sinn ergeben, solltest du mit deinem Arzt und deiner Hebamme besprechen. Die meisten Krankenkassen übernehmen dafür aber zum Beispiel die Kosten für den Geburtsvorbereitungskurs für dich. Oder sie belohnen eine besonders gewissenhafte Vorsorge: Die Knappschaft zum Beispiel bezahlt dir einen Bonus in Höhe von 100 Euro, wenn du alle Untersuchungen der Schwangerschaftsvorsorge wahrnimmst.

Der Mutterpass: das große Mysterium

Der Mutterpass ist eins der wichtigsten Dokumente während deiner Schwangerschaft. Du solltest ihn bis zur Geburt immer bei dir haben. Warum? In diesem Heft stehen alle wichtigen Informationen zu deiner Schwangerschaft. Was für dich böhmische Dörfer voller Abkürzungen sind, enthält für eine Hebamme oder einen Arzt wichtige Informationen. Nicht nur dein errechneter Termin (ET) ist dort vermerkt, sondern auch alle Untersuchungen, die in der Schwangerschaft durchgeführt wurden – natürlich auch alle Vorsorgeuntersuchungen.