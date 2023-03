Ist Ultraschall gefährlich fürs Baby?

Ist der Ultraschall zu laut fürs Baby?

Babys können den für Menschenohren eigentlich lautlosen Ultraschall im Bauch nicht fühlen, aber wohl hören. Das entdeckten Forscher der Mayo-Stiftung in Minnesota (USA) und erklären dieses Phänomen mit einem Sekundäreffekt: Die extrem kurzen Ultraschall-Pulse klopfen gewissermaßen an den Organen an und lösen dadurch Vibrationen aus. Die intensive Lärm-Entwicklung beschränke sich aber auf wenige Quadratmillimeter, so dass die Ungeborenen problemlos ausweichen könnten. Das sei für die Babys zwar lästig, aber überhaupt nicht gefährlich oder schädlich.

Babyfernsehen ab 2021 verboten

Für Dr. Krause sind die Berichte der US-Forscher immerhin ein Anlass mehr, die Zahl der Ultraschall-Checks in der Schwangerschaft auf das medizinisch Notwendige zu beschränken. Und genau das wird ab 2021 auch Gesetz: "Ultraschall-Untersuchungen während der Schwangerschaft, die nicht medizinisch begründet und nicht Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Kran­ken­versiche­rung sind, sind ab dem 1. Januar 2021 verboten", berichtet der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS).

Das Verbot gilt für folgende medizinisch unbegründete Untersuchungen:

Doppler-Ultraschall

Duplex-Ultraschall

3D-Ultraschall

4D-Ultraschall

Diese Verfahren, die umgangssprachlich auch als "Babyfernsehen", "Babykino" oder "Babyviewing" bezeichnet werden, werden Schwangeren in vielen Praxen als Selbstzahlerleistung (IGeL) angeboten. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2016 haben demnach vier von fünf Frauen dieses Angebot angenommen.