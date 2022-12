Starke Einnistungsblutung – ist das normal?

Hat man immer eine Einnistungsblutung?

Die Einnistungsblutung wird auch Nidationsblutung oder Implantationsblutung genannt. Einige Frauen bemerken diese Nidationsblutung zu dem Zeitpunkt, wenn sich die befruchtete Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut einnistet. Beim Einnisten des Eis werden unter Umständen kleine Blutgefäße beschädigt. Bei Mehrlingsschwangerschaften kommt es leichter zu einer solchen Gefäßverletzung. Diese leichte Blutung ist harmlos und schadet dem ungeborenen Baby nicht. Viele Frauen bekommen sie gar nicht mit, da sie sich bei ihnen nur im Inneren des Körpers abspielt. Bei einigen Frauen tritt etwas Blut aus. Gewebe ist bei der Einnistungsblutung meistens nicht zu sehen, dazu sind die abgelösten Teile zu fein.

Normalerweise ist die Nidationsblutung nach ein bis zwei Tagen wieder vorbei und dauert nicht so lange wie die Regelblutung. Im Unterschied zu einer Zwischen- oder Schmierblutung, wenn die Frau nicht schwanger und das Blut rostbraun ist, ist das Blut bei einer Nidationsblutung hellrot bis bräunlich. Eine Einnistungsblutung ist in der Regel komplett schmerzfrei. In manchen Fällen kann eine Einnistungsblutung so stark sein wie die Periode und ist dann auch nicht zwangsläufig bedenklich. Eine starke Einnistungsblutung ist aber eher ungewöhnlich. Daher solltet ihr euch in diesem Fall vorsichtshalber von der/dem Frauenärztin/-arzt eures Vertrauens untersuchen lassen, auch um eine Fehlgeburt auszuschließen.

Blutung durch Geschlechtsverkehr

Übrigens: Auch Geschlechtsverkehr in der frühen Schwangerschaft löst möglicherweise eine leichte, harmlose Blutung aus, da Gebärmutter und Muttermund in der Schwangerschaft stärker durchblutet sind und hier leicht kleine Gefäße zerstört werden können.