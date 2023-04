Zuckersüß: Das sind die beliebtesten Posen beim Baby-Foto-Shooting

Größenvergleich Fotos, auf denen man das Baby mit oder in den Händen der Eltern sieht, sind ebenfalls sehr eindrucksvoll. So klein und zerbrechlich der Säugling wirkt, so liebevoll und beschützend zeigen sich die Eltern. Hält ein Elternteil (auf diesen Fotos öfter die frischgebackene Mama) das Baby im Arm, deutet diese Geste besonders auf die Geborgenheit und Verbundenheit hin.