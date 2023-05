Ab wann darf ein Kind Lauflernschuhe tragen?

Es ist so spannend zu beobachten, wie unsere Kleinen ihr ersten Schritte machen. Es ist aufregend für alle Beteiligten und ein Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Diese Phase kann jedoch auch für Verunsicherung bei Eltern führen. Wie unterstützen wir unsere Babys am besten? Unter anderem kommt die Frage auf: Lauflernschuhe – ja? Nein? Ab wann? Und wenn ja – welche sollen es sein? Im Folgenden werden wir die häufig gestellten Fragen rund um dieses Thema beantworten und euch mit hilfreichen Informationen versorgen. Von der idealen Altersspanne bis zur Auswahl der richtigen Schuhe und deren wichtigsten Eigenschaften.